Castell vor 13 Minuten

Baum stürzt direkt neben 66-Jährigem um

Ein 66-Jähriger hatte am Donnerstagmittag nur kurz Im Herrengarten in Castell am rechten Fahrbahnrand gehalten, als genau in dem Moment eine danebenstehende, circa 20 Meter hohe Buche durch einen starken Windstoß entwurzelte und umstürzte – glücklicherweise direkt neben den stehenden Pkw.