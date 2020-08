Nordheim vor 1 Stunde

"Baum für Frankens Weinberge" in Nordheim gepflanzt

Gemeinsam mit Weinprinzessin Chiara Krüger pflanzte der Nordheimer Weinbauverein auch in diesem Jahr in der Nordheimer Flur den „Baum für Frankens Weinberge“. In diesem Jahr ist es eine Zwetschge. Traditionell wurde die junge Pflanze mit einem Wein im Bocksbeutel auf eine gute Zukunft angegossen, wie es im Presseschreiben heißt.