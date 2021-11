Der Geiselwinder Gemeinderat hat den Weg frei gemacht für einige seiner Ortsteile. In der Sitzung wurde festgelegt, dass für die Gemeindeteile Rehweiler, Holzberndorf und Gräfeneuses Bauland ausgewiesen wird. Die Nachfrage sei aktuell immer noch groß, nicht nur von Einheimischen, so Bürgermeister Ernst Nickel. Man wolle auch in den Dörfern entsprechend Flächen anbieten.

So wird in Rehweiler ein Bebauungsplan für das Stück "Kellerberg II" aufgestellt. Dort sollen in Richtung Dürrnbuch auf einer Fläche von rund drei Hektar etwa 20 Plätze entstehen. Die Pläne dazu gehen an die Träger öffentlicher Belange. Eine Erschließung könnte voraussichtlich in eineinhalb Jahren möglich sein, hieß es.

Gleich sechs Hektar Bauland sollen in Holzberndorf entstehen. Im Gebiet "Sandhöhe" ist vorgesehen, den Bereich vom Ort aus rechts der Straße nach Wasserberndorf zu erschließen. Die Fläche verbindet dann die beiden Orte nahezu. In Gräfeneuses werden 0,5 Hektar am Röhrenseer Weg, im direkten Anschluss an die bestehende Siedlung, zu Bauland umgewandelt.

Außerdem informierte Bürgermeister Nickel, dass die Autobahn im Zuge der Bauarbeiten am Samstag, 27. November, ab 20 Uhr komplett gesperrt wird. Bis Sonntag, 28. November, um 18 Uhr wird dann der gesamte Verkehr zwischen Wiesentheid und Höchstadt-Nord über die "normalen" Straßen umgeleitet.