Bauhof soll auf dem Areal der ehemaligen Gärtnerei Vogel entstehen

Rund fünf Hektar groß ist das Areal der ehemaligen Gärtnerei Vogel, das noch unbebaut zwischen dem Wohngebiet Hausackerweg und dem neuen Gewerbegebiet liegt. Schon im März 2019 beschloss der Stadtrat, den Flächennutzungsplan zu ändern, um die landwirtschaftliche Fläche zusammen mit dem Investor Jürgen Haag einer Bebauung zuführen zu können. Anja Hein vom Planungsbüro arc.grün legte in der Stadtratssitzung am Dienstagabend den Entwurf dafür vor, der nach kurzer Diskussion in das Verfahren geht.

Ganz einfach ist die Planung nicht, da das Gebiet von der Staatsstraße, einem Wohngebiet und einem Gewerbegebiet begrenzt ist. Deshalb müssen von der Staatsstraße Abstände eingehalten werden, daran anschließend ist auch nicht jede Bebauung möglich – geplant sind dort deshalb der Bauhof der Stadt und eine Hackschnitzelheizanlage, die den Bauhof, aber auch Kindergarten, Schule und Mehrzweckhalle mit Wärme versorgen soll. Im weiteren Verlauf könnte ein Seniorenheim entstehen.

Erhöhung der Hundesteuer sorgt für Diskussionen

Wie Haag ausführte, suche die Diakonie Kitzingen derzeit einen geeigneten Standort für ein solches Projekt. Zur Marktbreiter Straße hin können dann in einem folgenden Bebauungsplan Flächen für Wohnen und Gewerbe ausgewiesen werden. So das Verfahren reibungslos läuft, kann es bis Anfang 2021 abgeschlossen und dann die ersten Bauanträge im Außenbereich gestellt werden. Eine Entscheidung über den Verkehr auf dem ebenfalls angrenzenden Verbindungsweg zwischen Marktbreiter Straße und dem Tiefenstockheimer Weg, hier gibt es Anliegerbeschwerden, soll im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan gefällt werden.

Dass die in der Junisitzung beschlossene Hundesteuererhöhung für Diskussion in der Marktstefter Bevölkerung sorgte, war den Räten klar. Jetzt lag ein Bürgerantrag von Stephanie Tanriverdi-O vor, sich in einer Ratssitzung dazu äußern zu dürfen. Allerdings hatte dieser Antrag einige Mängel, sodass er von der Verwaltung als nicht zulässig tituliert wurde. Die Räte akzeptierten das, waren sich aber auch klar, dass in der Folge ein entsprechend geänderter Antrag folgen werde.

Ratsinformationssystem könnte bis Ende des Jahres eingeführt werden

Der bisherige Städteplaner Tom Buchholz hat den Vertrag mit der Stadt gekündigt, wohl unter anderem, weil er beim VGV-Verfahren zur Umweltstation nicht zum Zuge kam. Die Räte akzeptierten die Kündigung. Die Verwaltung wird nun vier Planungsbüros anschrieben und um eine Vorstellung im Stadtrat bitten.

Sowohl die Hauptsatzung, als auch die Geschäftsordnung wurden ohne Gegenstimmen verabschiedet. Neu ist die Aufnahme eines Ratsinformationssystems, das nach Aussage von Geschäftsstellenleiterin Kerstin Ebert bis Ende des Jahres eingeführt werden könnte. Dazu muss allerdings die Homepage der Stadt neu gestaltet werden, denn in derzeitigem Zustand entspricht sie nicht den geltenden Dantenschutzanforderungen.