Auch in den kommenden sechs Jahren wird der Bayerische Bauernverband eine Stimme in Buchbrunn haben.

Zum neuen Ortsobmann wurde Michael Friederich gewählt, der das Amt von Andreas Gernet weiterführt. Die Stellvertretung übernimmt Rudolf Mellinger. Ortsbäuerin bleibt wie gehabt Rosemarie Friederich. Trotz zahlreicher Nachfragen konnte im Vorfeld keine neue Kandidatin gefunden werden, die die Arbeit der Ortsbäuerinnen in Buchbrunn koordiniert.

Die gesamte Wahl stand auf Messers Schneide, da nur ein Bruchteil der Mitglieder den Weg in den neuen Gemeindesaal gefunden hatte. So galt der größte Dank an Monika Weidt, Ortsbäuerin aus Hohenfeld. Sie übernahm die Wahlleitung und sorgte damit dafür, dass der Bauernverband in Buchbrunn weiterhin vor Ort vertreten ist.

Ein paar Tage nach der Wahl fand bereits eine lange geplante und durch Corona immer wieder aufgeschobene Kräuterführung statt. Im Garten von Eduard Deindörfer erklärten zwei Kräuterfachfrauen, die von der aus dem Fernsehen bekannten Cornelia Marzini ausgebildet wurden, wie wichtig Kräuter für die Gesundheit sind. Dabei sind es oftmals als Unkräuter empfundene Pflanzen, die wichtige Funktionen haben und zudem völlig kostenlos in unseren Gärten wachsen.

Zahlreiche Gäste aus Repperndorf und Kitzingen nahmen Anregungen mit nach Hause und haben einen neuen Blick auf Heilpflanzen und Wildkräuter gewonnen.

Von: Thomas Friederich (Bürgermeister, Buchbrunn)