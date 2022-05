Der 29. April war ein besonderer Schultag für 42 Acht- und Neuntklässler der beiden Kitzinger Mittelschulen. Getreu dem Motto der Bayerischen Bauinnung "Bauen verbindet Menschen" wurde Theorie und Praxis in Einklang gebracht und die Schülerinnen und Schüler konnten die Baubranche live kennen lernen.

Aus Schwarzach am Main kamen Facharbeiter, Auszubildende, Bauleiter und Ausbilder der Firma Strabag, die in vier Stationen authentische Einblicke und Erfahrungen boten. Es wurden wertvolle Tipps gegeben, betriebliche Arbeiten vorgestellt und natürlich viele Fragen beantwortet. Schnell war allen klar, dass Übernahme- und Karrieremöglichkeiten "am Bau" attraktiv sind und es diverse Fort- und Weiterbildungen gibt. Wer gut aufgepasst hatte, konnte beim abschließenden Quiz einen Ventilator zum Anschließen an das Smartphone gewinnen.

Zwei Workshops waren speziell auf das handwerkliche Geschick ausgelegt. Körperlicher Einsatz, Sorgfalt und Genauigkeit waren gefragt, damit das Arbeitsergebnis am Ende stimmt. Im Atrium der MS Kitzingen-Siedlung wurde eine neun Quadratmeter große Fläche gepflastert. Jede Schülerin und jeder Schüler konnte sich bei verschiedenen Arbeitsschritten einbringen, zum Beispiel abmessen, Schnurgerüst erstellen, Split abziehen oder beim fachgerechten Verlegen der Steine. Die so entstandenen Pflasterfläche kann zukünftig für Ruhe und Erholung genutzt werden.

Nebenan in der Aula stand ein Baggersimulator samt Monitoren. Wie in einer echten Baggerkabine mit Joysticks und Pedalen waren beide Hände und Beine gefordert, um auf der digitalen Baustelle einen Lkw möglichst effizient zu beladen. Das Fahrgefühl wurde durch Geräusche und einen beweglichen Sitz unmittelbar vermittelt. Die Schülerinnen und Schüler waren begeistert und so blieb es nicht bei nur einer Fahrrunde. Dass man während der Ausbildung auch an verschiedenen Baugeräten geschult wird, weckte entsprechend das Interesse der Teilnehmer.

Langeweile kam in diesen vier Stunden nie auf. Und die Motivation aller Beteiligten war bis zum Schluss um 12.30 Uhr enorm. Erfreulich war der freundliche und offene Umgang der Mitarbeiter, die sich sehr um die Schüler bemüht und sie gut eingebunden haben. Die Schule dankte Herrn Gangl und Herrn Schösser mit Brotzeit und Weinpräsent. Es war somit wirklich ein ganz besonderer Schultag, an den sich alle gerne erinnern werden.

Von: Bernd Lussert (Schulleiter, Mittelschule Kitzingen-Siedlung)