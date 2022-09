Rüdenhausen vor 55 Minuten

Baucontainer aufgebrochen

An der Brückenbaustelle der Bundesautobahn 3 an der Staatstraße 2421 kam es zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, zu einem Einbruch. Unbekannte Täter öffneten unter Gewaltanwendung vier verschlossene Baucontainer, berichtet die Polizei. In einem davon befand sich unter anderem Elektrowerkzeug, das gestohlen wurde. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro, während der Beuteschaden bei circa 10.000 Euro liegt. Wer hat etwas beobachtet?