Abtswind vor 53 Minuten

Bauarbeiter begegnet Wolf auf der Autobahn-Baustelle bei Abtswind

Es war wohl ein Wolf, der am Samstag an der A 3 auftauchte, dort fünf Minuten verharrte, sich in aller Seelenruhe fotografieren ließ und dann abdrehte. Erste Reaktionen darauf.