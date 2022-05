Recht zufrieden zeigten sich die Verantwortlichen in der Sitzung des Geiselwinder Gemeinderates mit dem Fortgang beim Bau des neuen Kindergartens. Thomas Schönberger von der Verwaltung informierte über den auf 5,8 Millionen Euro veranschlagten Bau der Tagesstätte, die zwischen dem bestehenden Hort und der Drei-Franken-Schule entsteht.

Dort wird Platz geschaffen für fünf Gruppen – drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen. Gebaut wird in Massiv-Holzbauweise mit Erd- und Dachgeschoss. Massivholzwände und ein Pultdach sind geplant. Spatenstich war im März, zwei Monate später ist die Bodenplatte längst betoniert, einige der Vollholzwände stehen bereits.

Die Arbeiten schreiten laut Schönberger gut voran, man liege im Zeitplan, Probleme seien bis dato kaum aufgetreten. "Es hat alles gut geklappt, gerade in den letzten zwei, drei Wochen ist viel passiert." Es lasse sich nun bereits gut erkennen, "was es für ein Riesen-Kasten ist", so der Verwaltungsfachwirt. Er belegte den Fortschritt und die Dimension mit Fotos von der Baustelle.

Richtfest ist in zwei Wochen geplant

Dort will Bürgermeister Ernst Nickel in etwa zwei Wochen ein Richtfest im kleineren Rahmen feiern. In der Sitzung vergab der Gemeinderat die Arbeiten zur Elektroinstallation. Hier zeigte sich das Gemeindeoberhaupt erfreut, dass das ausgewählte Angebot der Firma Elektro Kramer aus Burgebrach mit brutto 389.019 Euro deutlich unter dem vorab Berechneten lag. Als nächste Schritte folgen die Gewerke Fenster, Sonnenschutz und Trockenbau.

Die Fertigstellung ist für Herbst 2023 geplant. Dass dringend Bedarf an Plätzen besteht, bestätigte Schönberger. Nahezu wöchentlich kämen Anfragen, ab wann Platz in der Krippe oder im Hort sei.

In der Ratssitzung fragte Gemeinderätin Margot Burger nach dem aktuellen Stand im jetzigen Kindergarten St. Burkhard. Das Haus unter Trägerschaft der katholischen Pfarrgemeinde soll eine Generalsanierung erfahren. Bürgermeister Nickel teilte mit, dass Gespräche dazu stattgefunden haben. Aktuell arbeite ein Architekturbüro einen Vorschlag aus, dann werde man sich wieder zusammen setzen. Nickel schätzte, dass das Treffen erst im Spätsommer stattfinden werde.

Beim Freizeitland entstehen Ferienwohnungen und Restaurants

Im Rat wurde außerdem erneut die Änderung des Bebauungsplanes "Freizeitgebiet III" in Geiselwind behandelt, das zum Freizeitland gehört. Dort ist im Bereich der ehemaligen Schleifmühle die Errichtung von verschiedenen Gebäuden mit Ferienwohnungen und Wirtschaftsgebäuden und Restaurants geplant. Außerdem entsteht ein "Seaside Ressort".

Das bestehende Sondergebiet mit insgesamt 13 unterschiedlichen Mischnutzungen soll als Sondergebiet "Beherbergung" umgeplant, und der Bebauungsplan angepasst werden. Dazu werden Versorgungsbauten für Tiere, oder Freigehehe, Zuchtbetriebe mit Volieren und ähnliches aus dem Plan gestrichen. Bei drei Gegenstimmen beschloss der Gemeinderat die Änderung des Bebauungsplanes. Genaueres, was alles auf dem Areal nördlich der Staatsstraße entstehen solle, werde vom Parkbetreiber noch vorgelegt, so Bürgermeister Nickel.