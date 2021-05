Am Ortsanfang von Biebelried von Kitzingen kommend soll links der Bundesstraße 8 eine Norma gebaut werden. Nach dem Einvernehmen im Stadtrat hat nun das Landratsamt den Bauantrag zur Errichtung eines Einzelhandelsmarktes genehmigt. Jetzt fehlen nur noch die Baumaschinen. Doch die lassen wohl noch eine Weile auf sich warten.

Bürgermeister Peter Kraus informierte, dass sich der Bau des Marktes wohl verzögern werde. Als Gründe dafür sei ihm von der Norma mitgeteilt worden, dass die aktuelle Lage der Baukonjunktur und die extrem angestiegenen Rohstoffpreise kein wirtschaftliches Ergebnis bei der Ausschreibung erwarten ließen. Zudem könne das mit der Planung der Linksabbiegespur beauftragte Ingenieurbüro die weiteren Leistungen erst im Herbst erbringen.

Skaterplatz soll fünf Beton-Module bekommen

Die Arbeiten an neuen Multifunktionsplatz am TSV-Gelände sind dagegen weit fortgeschritten. Laut Bürgermeister Kraus haben sich einige bei der Stadt gemeldet und ihre Vorstellungen von der Ausstattung eines Skaterplatzes mitgeteilt. Das Konzept mit den fünf Modulen auf dem 300 Quadratmeter großen Platz werde grundsätzlich für gut befunden, teilte Kraus dem Gremium mit. Die geplanten Module sollten wie beschlossen in Betonbauweise beschafft werden, da diese weniger Lärm erzeugten.

Bislang waren Stadt und Landratsamt in ihren Beurteilungen zum Bau einer Lagerhalle mit Büro und Wohnung an der Michelfelder Straße davon ausgegangen, dass dies Außenbereich sei. Da aber zwischenzeitlich auf einem anderen Grundstück die Errichtung von Lagercontainern genehmigt worden ist, vertritt das Landratsamt nun die Auffassung, dass es sich bei dem Areal um "unbeplanten Innenbereich" handelt. Im Flächennutzungsplan ist der Bereich als Mischgebiet dargestellt, in dem der Lagerhallenbau grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Allerdings muss nicht nur die Erschließung über die dort vorhandene Privatstraße über eine Grunddienstbarkeit abgesichert sein, sondern auch das Leitungsrecht für Wasser und Abwasser.

Zustimmung gab es auch zu einer Aufdach-Fotovoltaikanlage im Walkmühlweg. Das Anwesen liegt im städtebaulichen Entwicklungsgebiet in einer Randlage zur Altstadt, weswegen der Stadtrat die Anlage genehmigte.