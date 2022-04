Kitzingen vor 44 Minuten

Basteln ohne Sprachbarrieren

"Wir basteln für Ostern" stand auf dem Programm, als sich im Paul-Eber-Haus einheimische und ukrainische Familien trafen, um für das bevorstehende Osterfest Fenster- und Tischschmuck sowie Osterkarten zu basteln. Mit Feuereifer waren die Kinder dabei und Sprachbarrieren waren bald vergessen, denn wie was gebastelt wird, das lernt man am besten durchs gegenseitige Zeigen. Religionspädagogin Stefanie Kraus und Dekanin Baderschneider freuten sich, dass der Bastelnachmittag so gut angenommen wurde, – und über die Kuchenspenden aus den Reihen des Frauenkreises.