Kitzingen vor 1 Stunde

Basketball-Camp für Kinder und Jugendliche

In den Sommerferien gibt es in der itWheels Arena in Kitzingen ein Basketball-Camp für Kinder und Jugendliche aller Alters- und Leistungsklassen. Zwischen 19. August und 6. September finden in der neuen Sportarena auf dem ehemaligen Kitzinger Kasernengelände Innopark in Zusammenarbeit mit s.Oliver Würzburg und der s.Oliver Würzburg Akademie sechs Tagescamps für Mädchen und Jungs in den Altersklassen U10 bis U16 statt, geht aus der Ankündigung hervor.