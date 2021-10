Markt Einersheim vor 1 Stunde

Basketball begeisterte Einersheimer Grundschüler

Wir sind dabei, bei „back on court“ – einer Basketballinitiative des DBB (Deutscher Basketball Bund). Über die Auswahl der Grundschule Hellmitzheimer Bucht als ein Schulungsort des Basketballaktionstages freute sich Schulleiter und Sportlehrer Matthias Schuhmann schon im Frühsommer diesen Jahres. Seitdem wurde auch organisiert, geplant, die Basketballkörbe der Halle neu justiert und es wurde sogar ein fehlender Korb neu angeschafft und montiert. Alles bereit für diese tolle Aktion des Deutschen Basketballverbandes, um die Kinder wieder zum Sport zurückzuholen oder gänzlich neu für den Basketballsport zu gewinnen. Es konnte auch der Basketballtrainer Geoffrey Carlisle von den TV Mainstockheim Tigers Basketball gewonnen werden. Geoff leitete die zwei Trainingseinheiten der 50 Dritt- und Viertklässler nicht nur souverän und mit motivierenden, abwechslungsreichen Übungen; Es gelang ihm mühelos die Kinder für den Basketballsport zu begeistern. Bei den Dribbel- und Wurfübungen, Basketball-Biathlon oder kleinen Teamspielen waren ständig alle Basketbälle im Einsatz und die Kinder in Bewegung. Bereits im Vorfeld gab es für die Schule 12 neue Basketbälle und Übungsmaterial. So wird der Aktionstag auch nachhaltig an der Schule seine positiven Spuren hinterlassen. Am Ende erhielten die verschwitzten Basketball Kids ihre Stationenkarten als Urkunde, Aufkleber und Anstecknadel des DBB ausgeteilt. Diese gelungene Initiative des DBB war ein guter Beweis, wie es gelingen kann, Bewegungsversäumnisse unserer Kinder aus der Coronazeit in der Sportpraxis auffangen und für künftiges Sporttreiben motivieren kann.