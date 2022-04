"Von A nach B barrierefrei" – Unter diesem Motto der Aktion Mensch steht ein Aktionstag verschiedener sozialer Akteure aus Kitzingen am Samstag, 30. April, vor der Rathaushalle am Marktplatz, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Zwischen 10 und 12 Uhr werden Rollstuhlfahrten und Alterssimulationen zum Mitmachen angeboten. Dazu gibt es eine musikalische Umrahmung durch den Vorsitzenden des Senioren- und Behindertenbeirats der Stadt Kitzingen, Wolfgang Popp, mit seiner Band sowie Infostände der beteiligten Organisatoren VDK Ortsverband Kitzingen, AWO Bezirksverband Unterfranken, Lebenshilfe Wohnstätten sowie ergänzende, unabhängige Teilhabeberatung sowie Astrid Glos (Integrationsbeauftragte Stadt Kitzingen) und Sabrina Stemplowski (Ehrenamtsreferentin Stadt Kitzingen).

Hintergrund des Aktionstages ist, dass es in Kitzingen noch viele bauliche Hindernisse und "Stolpersteine" für Rollstuhl- und Rollatorfahrer, Gehbehinderte, Senioren oder blinde Menschen gibt, auf die aufmerksam gemacht werden soll. Es wird ein großes Banner mit dem Stadtplan von Kitzingen aufgehängt werden, auf das mit Klebepunkten bekannte oder erlebte Barrieren eingetragen werden können. Daneben wird das größte Hindernis in der Stadt – der Bahnhof – plakativ vorgestellt, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.