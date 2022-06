Volkach vor 54 Minuten

Barockmusik unter freiem Himmel in Volkach

Im Rahmen des Klassikfestivals Vinotonale findet am Sonntag, 24. Juli, ein Open-Air-Konzert im Weingut Schloss Hallburg in Volkach statt. Beginn ist um 17 Uhr, Einlass eine Stunde früher, heißt es in der Ankündigung. Das Motto des Abends lautet: „Es schallt die Trompete - barocker Glanz, klassische Schönheit“. Das Bamberger Streichquartett und der erste Solo-Trompeter der Bamberger Symphoniker, Markus Mester, spielen Werke von Georg Friedrich Händel, Guiseppe Torelli, Wolfgang Amadeus Mozart und Joseph Haydn. Karten gibt es in der Touristinformation Volkacher Mainschleife, Marktplatz 1, oder unter www.vinotonale.de