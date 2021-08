Wiesentheid vor 22 Minuten

Bargeld in Baumarkt entwendet

Ein Mitarbeiter eines Baumarkts in der Korbacherstraße in Wiesentheid hat am Montag einem weiteren Mitarbeiter mehrere Briefumschläge mit den Wocheneinnahmen übergeben. Dieser legte die Kuverts laut Polizei in eine Schublade im Bereich der Kasse ab. Das Vorgehen konnte vermutlich Ein Unbekannter konnte dies beobachten und entwendete die Umschläge samt Einnahmen zwischen 14 und 16 Uhr.