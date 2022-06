Kitzingen vor 45 Minuten

Bargeld aus geparktem Auto gestohlen

Eine unbekannte Person hat in der Zeit von Samstag, 16.30 Uhr, bis Sonntag, 14.30 Uhr, auf unbekannte Weise am Bahnhofsplatz in Kitzingen einen oberen dreistelligen Bargeldbetrag aus einem weißen Opel Corsa, heißt es im Bericht der Polizei. Der Pkw parkte zur Tatzeit auf dem Parkplatz des Bahnhofs. Das Bargeld lag in der Mittelkonsole.