Volkach vor 18 Minuten

Bald wird am Volkacher Unfallschwerpunkt "gekreiselt"

Groß ist die Freude in Volkach, denn nun endlich wird das Projekt Kreisverkehr Volkach Süd (Aldi-Kreisel) in die Tat umgesetzt, kündigt die Verwaltungsgemeinschaft Volkach in einer Pressemitteilung an. Der offizielle Spatenstich zum Baubeginn setzt den vorläufigen Schlusspunkt hinter einen längeren Planungsprozess, in dem mehrere Problemstellungen gelöst werden mussten.