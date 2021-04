Abtswind vor 1 Stunde

Bald fahren 300 Lkw täglich durch Abtswind

Die Autobahn, die an Abtswind unmittelbar vorbei führt, beschäftigte den Gemeinderat in seiner Sitzung. Vor der Unterführung der Kreisstraße nach Wiesentheid befindet sich ein riesiger Abladeplatz für Erdaushub, an dem permanent an- und abgefahren wird. Im Zuge des momentan laufenden Ausbaus der Verkehrsader wird die Gemeinde voraussichtlich im Mai oder Juni einigen Lkw-Verkehr schlucken müssen.