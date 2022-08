Ab Montag, 22. August, 8 Uhr ist der Bahnübergang der Staatsstraße 2260 in Volkach voll gesperrt. Wie das Staatliche Bauamt in einer Pressemitteilung erläutert, wird der Bahnübergang komplett entfernt. Die Sperrung des Straßenabschnitts zwischen dem Kreisverkehr (Mainbrücke) und der Zufahrt zum Busparkplatz/Parkplatz am alten Bahnhof dauert voraussichtlich bis Mittwoch, 24. August, 18 Uhr. Die Umleitung aus Richtung Kitzingen/Schwarzach kommend erfolgt über die Staatsstraße 2260 in Richtung Obervolkach und über die Kreisstraße KT 33 nach Gaibach wieder auf die Staatsstraße 2271. Für die Gegenrichtung läuft die Umleitung entsprechend umgekehrt. Die Einkaufsmärkte und der Busparkplatz/Parkplatz am alten Bahnhof sind jederzeit erreichbar, heißt es im Pressetext.

Vorschaubild: © Michael Petzold