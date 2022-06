Obernbreit vor 1 Stunde

Bahnstrecke gesperrt: Feuerwehr muss Brandnester am Bahndamm bekämpfen

Zwischen Obernbreit und Gnötzheim geriet am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr der Bahndamm am Richtungsgleis Würzburg der Bahnstrecke von Ansbach nach Würzburg in Brand. Die Gleisanlagen waren in beiden Richtungen gesperrt, die Oberleitung abgeschaltet.