Münsterschwarzach vor 45 Minuten

Baguette trifft Brezel

Den deutsch-französischen Tag 2021 angemessen feiern? Schwierig, aber das Egbert-Gymnasium in Münsterschwarzach hat es geschafft. Nach einem Überblick über die wichtigsten Fakten hat die Klasse 10b von Lehrerin Eva Trampe erfolgreich an einem Quiz des Institut français Frankfurt teilgenommen, informiert das Gymnasium in einer Pressemitteilung. Die Schüler beantworteten Fragen zu einem Kurzfilm auf Französisch, der anlässlich des 150. Jahrestags des „Traité de Francfort“ (Friede von Frankfurt) entstanden ist. Mit ihm endete 1871 der Deutsch-Französische Krieg. Zudem bekamen die Schüler online einen interessanten Einblick in das Historische Museum in Frankfurt, das diesen wichtigen Teil der Geschichte für die Besucher zum Leben erweckt. Anschließend lächelten die Schüler noch für ein Foto in den Länderfarben mit Brezel, Croissant und Baguette in die Kamera.