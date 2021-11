Der Landkreis Kitzingen ist dafür verantwortlich, dass der so genannte Lichtraum der Kreisstraßen freigehalten wird. Der Lichtraum ist durch je eine Senkrechte 1,25 Meter außerhalb des Fahrbahnrandes und eine Waagrechte 4,50 Meter über der Fahrbahn begrenzt., heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

An den Kreisstraßen stehen vielerorts Bäume, die in den Lichtraum hineinragen. Das Landratsamt weist deshalb auf folgende Rechtslage hin: Im Interesse der Verkehrssicherheit ist jeder Eigentümer von Waldstücken und von einzelnen Bäumen verpflichtet, den Baumbestand an der Kreisstraße – und selbstverständlich auch an anderen Straßen – so zu gestalten, dass eine über das natürliche Maß hinausgehende Gefährdung der Straßenbenutzer vermieden wird. Verletzt der Eigentümer oder sonstige Berechtigte die Sorgfaltspflicht und kommt ein Straßenbenutzer dadurch zu Schaden, so ist er schadensersatzpflichtig.

Der Landkreis ist befugt, Bäume zu beseitigen, die den Straßenverkehr gefährden. Anpflanzungen aller Art dürfen nicht angelegt werden, soweit sie in den Lichtraum der Straße hineinragen und den Verkehr beeinträchtigen können. Das Landratsamt fordert deshalb die Eigentümer der verkehrsgefährdenden Bäume auf, diese binnen 14 Tagen in einen verkehrssicheren Zustand zu bringen. Wer die Frist ungenutzt lässt, hat die Kosten zu tragen, die dadurch entstehen, dass der Landkreis selbst für gefahrenfreie Zustände sorgt.