Bäuerlein will in Volkach vermitteln und setzt auf guten Kaffee

Seine 40-Stunden-Woche, sagt Heiko Bäuerlein, ist eigentlich Donnerstag früh zu Ende. Am 1. Mai hat er als CSU-Bürgermeister das Büro im Volkacher Rathaus von Peter Kornell (FWG) übernommen. Und seitdem war er fast jeden Tag dort. 30 bis 40 Termine pro Woche, von der Sitzung des Abwasserzweckbverbands über die Altmain-Demo in seinem Heimatort Astheim bis zu Corona-Krisensitzungen. Nun noch ein Termin mehr mit dieser Redaktion, zwei Stunden Zeit bis zum nächsten 90. Geburtstag.

Bäuerlein reibt sich die Augen. Diese ersten 100 Tage haben den 47-Jährigen gefordert. Doch nicht nur ihn, der neue Chef begegnete dem EDV-ler am Feiertag und der Personalerin am Sonntag: "Ich bin tief beeindruckt, was die Mitarbeiter hier leisten." 30 sind es im Rathaus, 40 im Bauhof, 40 in den Kitas und Fünf in der Kläranlage. Rund 115 Leute hat der gelernte Verwaltungsbeamte nun also unter sich. Da gilt es, die Motivation hochzuhalten. Das weiß Bäuerlein – und befüllt gleich mal die Schoko-Schüssel auf dem Tisch mit neuen Süßigkeiten. Zudem hat der Chef einen Kaffee-Vollautomaten gekauft. "Selbst bezahlt!"

Tricks für ein gutes Klima

Doch neben den kleinen Tricks für ein gutes Klima und verstärkter Öffentlichkeitsarbeit wie mit einem Wochenvideo online setzt Bäuerlein auf persönliche Kommunikation: "Ich bin ein Freund des Gesprächs." Mit E-Mails und Briefen komme man oft nicht weit. Der Nachteil: "Es kostet halt unheimlich viel Zeit." Und obwohl der Bürgermeister davon gefühlt immer zu wenig hat, will er Kompromisse suchen, vermitteln. Das habe er vor der Wahl als Ziel ausgegeben, dazu steht er. "Ich möcht' so bleiben, wie ich bin."

Geblieben ist auch die Sanierung des Freibads als erster Punkt auf Bäuerleins Prioritätenliste. Also raus aus dem Rathaus, rein in die Mittagshitze. Der Gang durch die Altstadt führt an vielen jungen Familien vorbei, die im "Urlaub daheim" während der Corona-Pandemie die Mainschleife für sich entdeckt zu haben scheinen. Gerade für diese Zielgruppe sei ein saniertes Bad so wichtig, ist Bäuerlein überzeugt. "Ohne Freibad kann man es sich einfach nicht vorstellen, auch wenn es eine sehr teure Infrastruktur ist."