Erwartungsvolle Stille erfüllt den Raum der Turnhalle und unter den Klängen einladender Klaviermusik betreten die ersten Sängerinnen und Sänger die Bühne. Und da stehen sie, bereit zu singen - endlich wieder. "Back On Stage", das war das Motto des diesjährigen Sommerkonzerts am Gymnasium Marktbreit.

Zu Beginn präsentierte der Unterstufenchor eine Auswahl an Liedern, die die Freude am Musizieren in den Mittelpunkt stellen. So wird der eigentlich im übertragenden Sinn gemeinte Refrain in Mark Forsters Song "Chöre" wird jubelnd und ganz wörtlich ans Publikum weitergegeben: "Und die Chöre singen für dich"!

Der Chorklasse 5bc, die ihre Zuhörer mit zwei fröhlich-humoristischen Quodlibet-Stücken erfreute, folgte die Klasse 6a mit "Yesterday" von den Beatles. Einer der Höhepunkte des Abends waren die Auftritte des großen Chors und des Vokalensembles der Q11. Hier wurden unter anderem eine Reihe von Hits der 80er und 90er Jahre in professionell gesungenen A-cappella-Versionen vorgetragen. Besonders charmant war dabei, wie mit dem Verhältnis der Männer- und Frauenstimmen gespielt wurde: So sang der einzige Junge der beiden Ensembles als Solist die Melodiestimme des legendären Ray-Charles-Songs "Unchain My Heart".

Durch den Abend führten in charmanter Weise ebenfalls zwei Schüler als Moderatoren. Auch die verschiedenen Instrumentalensembles zeigte eine große Bandbreite an musikalischen Stilen. Da gab es das Bläser-Ensemble der achten Klassen, das ein schmissiges "ABBA-Medley" präsentierte. Das Klezmer-Ensemble der Oberstufe entführte das Publikum mit einem Arrangement des traditionellen Liedes "Ocho Kandelikas" (Acht Kerzlein) in die Welt der traditionellen jüdischen Hochzeits- und Festmusik. Das Orchester des Gymnasiums Markbreit spielte sicher moderne Klassiker unterschiedlichster Musikrichtungen wie etwa den von Vincent Youmans komponierten Jazz-Hit "Tea For Two".

Weitere Glanzlichter setzten die Bands: Mit Liedern wie "You Know I'm No Good" von Amy Winhouse begleiteten versierte Instrumentalisten Songs von markanten Frauenstimmen - eine Herausforderung, denen die drei Sängerinnen aus der Q11 voll gewachsen waren.

Es war ein rauschendes Konzert, das von den beiden Musiklehrern Martin Burkard und Martin Oltsch einstudiert und aufgeführt wurde. Und es fand in dem von allen Beteiligten gemeinsam präsentierten Song "This Is Me" seinen krönenden Abschluss.

Alle Beteiligten zeigten ihr musikalisches Können, was für viel Applaus sorgte. Aber vor allem brachten die Künstler, die Organisatoren, die vielen Helfer im Hintergrund und ihr begeistertes Publikum die Freude an der Livemusik zum Ausdruck: Rhythmus im Blut, die Füße klopfen im Takt mit, die Boxen dröhnen und die Halle bebt - Die Musik ist am Gymnasium Marktbreit "back on stage"!

Von: Katja Schulte-Bockholt (Lehrerin, Gymnasium Marktbreit)