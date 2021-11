Markt Herrnsheim vor 1 Stunde

Babyboom in Markt Herrnsheim

Am Samstag war es wieder soweit: in Markt Herrnsheim war Kirchweihzeit. Die Jugend Markt Herrnsheim lud in den frisch renovierten Saal der Marktschänke ein. Nach der Begrüßung durch die beiden Predigerinnen Lisa Bender und Sophia Schumann wurde das Thema des Abends bekanntgegeben, heißt es in einer Pressemitteilung der Herrnsheimer Jugend. In dem kleinen 260 Seelen Dorf konnte man im vergangenen Jahr acht Babys beziehungsweise Schwangere sichten. Der Jugend gab dieser Babyboom jedoch Anlass daran zu zweifeln, ob der frisch gebaute Kindergarten im Nachbardorf Hüttenheim dann noch ausreichend ist.