Wer Iphofen derzeit über die Bundesstraße erreichen will, sieht in aller Regel Rot. Kurz vor dem Kreisverkehr ist aus allen Richtungen eine Ampel geschaltet und verlangt den Autofahrern zu Stoßzeiten Geduld ab. Warum aber ist der erst vor einem Jahr eröffnete Kreisel schon wieder Baustelle? Die Frage, die sich viele stellen, hat Iphofens Bürgermeister Dieter Lenzer nun im Stadtrat beantwortet: Wer aus Richtung Kitzingen kommt, überquert kurz vor der Einfahrt in den Kreisverkehr ein unscheinbares Brückenbauwerk, vom Auto aus kaum zu erkennen. Weil dort das Geländer neu gefasst wird, ist eine einseitige Sperrung der Fahrbahn nötig. Die Arbeiten sollen noch etwa zehn Tage dauern.