Im Zuge des Ausbaus der Autobahn A 3 kommt es erneut zu Sperrungen auf der Bundesstraße 286, teilt die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG mit.

Das nördliche Teilbauwerk, das die Bundesstraße 286 an der Anschlussstelle Wiesentheid unter der A 3 hindurchführt, ist fertiggestellt und der gesamte Autobahnverkehr wurde auf die überführte Richtungsfahrbahn Frankfurt verlegt. Nunmehr folgt im Zuge des Ausbaus der Richtungsfahrbahn Nürnberg auch der Neubau des südlichen Teilbauwerks. Dafür muss die B 286 im Bereich der Anschlussstelle Wiesentheid vom 4. Juli, circa 10 Uhr, bis voraussichtlich 9. August, circa 15 Uhr, voll gesperrt werden.

Die Umleitung in Richtung Wiesentheid bzw. Schweinfurt erfolgt über die U 6. Die Umleitung in Richtung Neustadt/Aisch erfolgt ab Wiesentheid über die U 4. Die Zufahrt zu Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg aus Richtung Süden (Rüdenhausen) ist frei. Aus Richtung Norden (Wiesentheid) ist die Zufahrt zur Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg möglich. Im Übrigen sind die ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu nutzen, um auf die Autobahn auffahren zu können.

Vorschaubild: © FooTToo (iStockphoto)