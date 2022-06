Unachtsamkeit mit großen Folgen: Am Sonntagfrüh gegen 5.30 Uhr fuhr ein 61-jähriger Laster-Fahrer mit seinem Sattelzug die B 286 von Wiesentheid kommend in Richtung Rüdenhausen. In Höhe der Autobahn-Anschlussstelle Wiesentheid kam er laut Polizeibericht aus Unachtsamkeit nach rechts ab und stieß gegen die Betonleitwand. Hierdurch wurden eine Warnbake sowie zehn Felder der Betonleitwand beschädigt. Darüber hinaus wurde ein Deckenträger, der wegen Ausbauarbeiten der A 3 dort an der Unterführung angebracht war, beschädigt. Der verursachende Sattelzug blieb letztendlich in der Durchfahrt stecken.

Die B286 musste für mehrere Stunden in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Polizeiinspektion Kitzingen wurde von den Feuerwehren aus Wiesentheid und Rüdenhausen unterstützt. Letztlich musste die weitere Benutzung der Durchfahrt der Autobahn-Brücke auf der B 286 aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres untersagt werden. Insgesamt wird der Schaden von der Polizei auf rund 38.000 Euro beziffert.

Vorschaubild: © Stefan Puchner/dpa