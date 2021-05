Marktbreit vor 49 Minuten

AWO-Haus: Jubiläumsreigen geht weiter

Wurden im AWO-Haus der Senioren in Marktbreit seit Januar bereits neun Mitarbeiterinnen für ihr 25-jähriges Dienstjubiläum geehrt, so folgten nun drei weitere, die von Einrichtungsleiter Ludger Schuhmann für ihr jahrzehntelanges Engagement und ihre Treue zur Arbeiterwohlfahrt im Haus der Senioren in Vertretung für die AWO gewürdigt wurden.