Wiesentheid vor 1 Stunde

Autospiegel beschädigt

Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Rüdenhausener Straße in Wiesentheid kam es nach Mitteilung der Polizei am Sonntag zwischen 18.35 und 18.55 Uhr zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter schlug gegen den rechten Außenspiegel eines dort parkenden, schwarzen 3er BMW. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.