Albertshofen vor 1 Stunde

Autoscheibe eingeschlagen

Die Seitenscheibe eines Autos wurde am Wochenende in Albertshofen eingeschlagen. Laut Polizeibericht schlug ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Sonntag, 14 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, "An der Lohwiese" mit einem nicht bekannten Gegenstand die Seitenscheibe eines dort geparkten, roten Opel Zafira ein. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 600 Euro.