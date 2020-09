Volkach vor 48 Minuten

Autos stoßen zusammen

Am Dienstagvormittag befuhr ein 91-Jähriger mit seinem Mercedes bei Volkach die Staatsstraße 2260 zum Einmündungsbereich der Staatsstraße 2271. Als er nach links in die Straße einbiegen wollte, übersah er einen von rechts kommenden BMW, so der Polizeibericht. Das Fahrzeug befand sich auf der Linksabbiegespur und wollte in Richtung Obervolkach abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der 35-jährige BMW-Fahrer wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Schäden von etwa 16 000 Euro. Die Feuerwehr Volkach war mit elf Kräften mit Verkehrs- und Aufräumungsarbeiten beschäftigt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.