Kitzingen vor 1 Stunde

Autos angefahren und sich nicht um die Schäden gekümmert

Am Montag, um 16.45 Uhr, fuhr eine 57-Jährige mit einem schwarzen Mini-Cooper vom Eselsberg in Kitzingen kommend auf die Alte Poststraße und wollte nach links auf die Nordtangente abbiegen. Aufgrund der roten Ampel verzögerte sich das Vorhaben und die Frau stand als drittes Fahrzeug vor der Ampel. Zur gleichen Zeit fuhr ein unbekannter Fahrer mit einem hellen Auto von der Stadtmitte kommend über die Einmündung auf die Alte Poststraße in Richtung Eselsberg. Hierbei touchierte der unbekannte Autofahrer mit der rechten Fahrzeugseite die rechte hintere Stoßstange des Mini und setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Polizeibericht entstand ein Schaden von circa 500 Euro.