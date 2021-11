Rosmarie Sebald wurde 1935 in Kitzingen am Main geboren. Dort gab ihr Vater Joseph Sebald an der Schule Sportunterricht. Sie lernte unter anderem Klavier und Flöte und spielte in einem Jugendorchester. Weihnachten 1954 gab das Orchester ein Konzert für amerikanische Soldaten in Kitzingen. Dort lernte sie ihren späteren Ehemann Keith Waldrop kennen. 1954 begann Sebald ein Studium der Literatur, Kunstgeschichte und Musikwissenschaft an der Universität Würzburg . Im Folgejahr wechselte sie an die Universität Freiburg , später an die Universität Aix-Marseille. Ende 1957 kehrte Keith Waldrop an die University of Michigan zurück. 1958 gewann er den Major Hopwood Price und schickte den größten Teil des Preisgeldes an Rosmarie, damit sie ihre Reise in die Vereinigten Staaten zahlen konnte. 1966 promovierte Rosmarie Waldrop in Michigan zum Doctor of Philosophy. Sie fing an, Poesie aus Frankreich und Deutschland zu übersetzen, gründete den Verlag „Burning Deck“ und begann in den späten 1960er Jahren, ihre eigene Poesie auf Englisch zu veröffentlichen. Mittlerweile hat sie über drei Dutzend Bücher (Poesie, Prosa, Übersetzungen) veröffentlicht. Ihr Roman „Pippins Tochters Taschentuch“ erschien im Suhrkamp-Verlag. Gedichtbände erschienen bei Urs Engeler Editor und Edition Korrespondenzen.