Am Freitag zwischen 6.45 und 12.15 Uhr wurde in Altenschönbach auf dem Parkplatz der Firma Karb der Reifen eines dort geparkten Opel Astra mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Der Eigentümer hatte beim Heimfahren bemerkt, dass sein Wagen „unrund“ lief und dann daheim den Einstich am Reifen festgestellt. Der Schaden wird laut Politeibericht auf etwa 75 Euro geschätzt.

