Kitzingen vor 24 Minuten

Autoreifen zerstochen

Mit der Klinge eines Teppichmessers stach ein unbekannter Täter in den hinteren rechten Reifen eines in der Königsberger Straße in Kitzingen geparkten, weißen Skoda. Das geschah nach Polizeiangaben zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 18 Uhr. Das Auto stand ordnungsgemäß auf Höhe der Hausnummer 15 am rechten Fahrbahnrand. Es entstand laut Polizei ein Schaden von circa 100 Euro.