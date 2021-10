Großlangheim vor 1 Stunde

Autokratzer in Großlangheim unterwegs

Am Freitag zwischen 11.30 und 13 Uhr parkte eine 25-Jährige ihren Skoda ordnungsgemäß in Großlangheim in der Kleinlangheimer Straße auf den dortigen Parkplätzen. Als die 25-jährige zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie laut Polizeibericht fest, dass eine bislang unbekannte Person beide Beifahrertüren verkratzt hatte. Es entstand Schaden von etwa 3000 Euro.