Neuses am Sand vor 28 Minuten

Autofahrerin übersieht Fahrer eines Leichtkraftrads

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Kreuzung der Staatsstraße 2420 mit der Bundesstraße 22 in Neuses am Sand ein Unfall. Beim Überqueren der Kreuzung übersah eine 59-jährige Audi-Fahrerin einen vorfahrtberechtigten, 18-jährigen Leichtkraftrad-Fahrer, berichtet die Polizei. Durch den Aufprall auf das Auto erlitt der 18-Jährige leichte Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand Schaden von rund 1500 Euro.