Prichsenstadt vor 1 Stunde

Autofahrerin nimmt Rennradfahrer die Vorfahrt: 36-Jähriger überschlägt sich und stürzt

Eine 46-Jährige war am Montagnachmittag mit einem Peugeot auf der Kreisstraße von Brünau in Richtung Prichsenstadt unterwegs. An der Kreuzung zur B22 hielt sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt an, um im Anschluss die Kreuzung zu überqueren.