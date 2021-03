Eine 38-jährige Fahrzeugführerin fuhr am Montagnachmittag mit ihrem Auto in Gaibach auf dem Hirtenweg. An der Einmündung zur Balthasar-Neumann-Straße bog die Frau nach rechts ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Lkw-Gespannes.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der linken Seite des Lkw-Anhängers, wobei ein Gesamtschaden von etwa 4000 Euro entstand, wie die Polizei mitteilt.