Volkach vor 36 Minuten

Autofahrerin in Lkw gedrängt

In der Professor-Jäcklein-Straße in Volkach ereignete sich am Mittwoch um 10 Uhr eine Unfallflucht. Eine 61-jährige Frau fuhr mit ihrem Wagen in Richtung Dr.-Eugen-Schön-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 4 wollte sie an einem rechts geparkten Lkw vorbeifahren. Ein unbekannter Autofahrer drängelte sich jedoch laut Polizeibericht links an der Frau vorbei. Dadurch lenkte diese ihren Wagen nach rechts und stieß gegen die rechte Fahrzeugseite des Lkws. Der Verursacher flüchtete, bei seinem Auto handelt es sich um einen schwarzen VW-Golf mit dem Teil-Kennzeichen KT-BM ???. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.