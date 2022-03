Dettelbach vor 20 Minuten

Autofahrerin gerät auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit geparktem Anhänger

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eine 59-jährige Autofahrerin am frühen Freitagmorgen mit ihrem VW auf der Adolf-Oesterheld-Straße in Dettelbach nach links und kollidierte mit einem Anhänger, der auf der Gegenfahrspur am rechten Fahrbahnrand geparkt war.