Kitzingen vor 1 Stunde

Autofahrerin fährt Hausecke an und flüchtet – Zeuge entdeckt ihr Auto

Bereits am Dienstagmittag ereignete sich in der Herrnstraße in Kitzingen eine Unfallflucht. Dabei touchierte eine vorerst unbekannte Frau mit einem BMW eine Hausecke auf Höhe der Hausnummer 11. Anschließend entfernte sich die Fahrerin von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.