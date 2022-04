Kitzingen 19.04.2022

Autofahrer vermutlich unter Drogeneinfluss

In Kitzingen hat die Polizei einen Autofahrer wegen Drogenkonsums aus dem Verkehr gezogen, wie die Polizei mitteilte. Der 18 Jahre alte Golffahrer gab am Montagabend bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Mainbernheimer Straße zu, in den vorherigen Tagen mehrmals Cannabis konsumiert zu haben. Daher musste er eine Blutentnahme durchführen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige.