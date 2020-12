Kitzingen vor 1 Stunde

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend in der Kitzinger Innenstadt stieg starker Marihuanageruch aus dem Innenraum eines Peugeot. Der 22-jährige Fahrer verneinte zunächst den Konsum von Betäubungsmitteln, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Er zeigte sich aber immer nervöser und auch die üblichen drogentypische Auffälligkeiten. Schließlich wurde im Handschuhfach auch noch eine Tüte mit Marihuana gefunden. Dem 22-Jährigen wurde Blut entnommen und die Weiterfahrt unterbunden.