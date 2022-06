Iphofen vor 1 Stunde

Autofahrer übersieht Radfahrerin

Am Dienstagvormittag wollte ein 78-jähriger VW-Fahrer in Iphofen von der Einersheimer Straße nach links in die Birklinger Straße abbiegen. Dabei übersah er eine von rechts kommende 70-jährige Radlerin, die Vorfahrt hatte, berichtet die Polizei. Sein Auto touchierte die Frau mit der rechten Seite. Die Radlerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand außerdem geringer Sachschaden.