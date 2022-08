Kitzingen vor 1 Stunde

Autofahrer rammt Auto und verliert Teile: Polizei findet ihn betrunken zuhause

Einen Autofahrer, der in Kitzingen betrunken unterwegs war und sein Auto plus ein weiteres beschädigt hat, konnte die Polizei schnell ausfindig machen. Der Mann rammte mit seinem Auto in der Nacht auf Samstag, zwischen Mitternacht und 2 Uhr, mit seiner rechten Fahrzeugseite die linke Seite eines in der Gabelsberger Straße abgestellten Autos, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Dabei verlor er einige Fahrzeugteile, ließ diese aber liegen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.