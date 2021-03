Am Montagnachmittag befuhr ein 69-jähriger Autofahrer in der Keltenstraße in Kitzingen die obere Parkplatzreihe der Klinik. Hierbei missachtete der Mann laut Polizeibericht die Vorfahrt eines von rechts kommenden Notarztfahrzeuges. Dieses war gerade mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz unterwegs. Beim Zusammenstoß entstand an den Autos Schaden von etwa 4000 Euro.