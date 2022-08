Kitzingen vor 1 Stunde

Autofahrer mutmaßlich unter Drogen und mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Ein 30-jähriger Autofahrer ist am Sonntag gegen 3.15 Uhr in der Heinrich-Fehrer-Straße in Kitzingen von Beamten der Polizeiinspektion Kitzingen kontrolliert worden. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer vor Fahrtantritt mutmaßlich Drogen konsumiert hatte und 1,1 Gramm Marihuana mitführte. Die Kontrolle ergab laut Polizeibericht außerdem, dass der vorgezeigte Führerschein sowie das Personaldokument gefälscht waren und für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand.